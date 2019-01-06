嗆總統無權要求不講九二共識 朱立倫慘被網友打臉

前新北市長朱立倫在臉書發文呼籲蔡英文總統無權要求各政黨不講九二共識，民眾留言灌爆臉書，質疑上央視專訪時怎不談一中各表？（資料照，記者賴筱桐攝）

前新北市長朱立倫在臉書發文呼籲蔡英文總統無權要求各政黨不講九二共識，民眾留言灌爆臉書，質疑上央視專訪時怎不談一中各表？（資料照，記者賴筱桐攝）

2019-01-06 11:45

朱被質疑接受央視專訪 怎不敢談一中各表

〔記者賴筱桐／新北報導〕蔡英文總統昨天指出，「九二共識」已被北京定義為「一國兩制」，她期待台灣所有政黨不要再講「九二共識」。表態角逐2020總統大選的前新北市長朱立倫今天在臉書表示，蔡總統無權要求各政黨不要再講九二共識，卻被民眾瘋狂打臉，質疑接受中國央視專訪時，怎不敢談一中各表？

朱立倫說，蔡總統不承認九二共識，但請不要刻意曲解九二共識的內涵，更無權要求所有國人隨您起舞，將兩岸推向動盪。九二共識、一中各表，就是依據中華民國憲法架構而生的，它不該、也絕對不會與一國兩制畫上等號。

朱立倫的文章引起廣大討論，民眾在臉書上瘋狂用留言洗版，批評朱立倫自欺欺人，有民眾嗆：「有種去中國喊啊！馬先生去中國馬習會的時候，一中各表四個字根本不敢講，共識在哪？」還有人說，「國民黨跟中共談的九二共識人家現在都不承認了，你們要不要先去打一架確認一下。」

也有人酸說，上央視專訪的時候怎不談一中各表，見習近平的時候怎麼不講，只敢對台灣人說三道四，遇到中國孬的比狗還乖。」更有人表示，「你太讓大家失望了，還不如支持吳敦義。」

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