嗆總統無權要求不講九二共識 朱立倫慘被網友打臉

2019-01-06 11:45

朱被質疑接受央視專訪 怎不敢談一中各表

〔記者賴筱桐／新北報導〕蔡英文總統昨天指出，「九二共識」已被北京定義為「一國兩制」，她期待台灣所有政黨不要再講「九二共識」。表態角逐2020總統大選的前新北市長朱立倫今天在臉書表示，蔡總統無權要求各政黨不要再講九二共識，卻被民眾瘋狂打臉，質疑接受中國央視專訪時，怎不敢談一中各表？

朱立倫說，蔡總統不承認九二共識，但請不要刻意曲解九二共識的內涵，更無權要求所有國人隨您起舞，將兩岸推向動盪。九二共識、一中各表，就是依據中華民國憲法架構而生的，它不該、也絕對不會與一國兩制畫上等號。

朱立倫的文章引起廣大討論，民眾在臉書上瘋狂用留言洗版，批評朱立倫自欺欺人，有民眾嗆：「有種去中國喊啊！馬先生去中國馬習會的時候，一中各表四個字根本不敢講，共識在哪？」還有人說，「國民黨跟中共談的九二共識人家現在都不承認了，你們要不要先去打一架確認一下。」

也有人酸說，上央視專訪的時候怎不談一中各表，見習近平的時候怎麼不講，只敢對台灣人說三道四，遇到中國孬的比狗還乖。」更有人表示，「你太讓大家失望了，還不如支持吳敦義。」

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