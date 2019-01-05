綠營新生代串聯 籲縣市首長表態拒絕「一國兩制」

2019-01-05 12:53

〔記者彭琬馨／台北報導〕為力抗中國領導人習近平提出的「九二共識」、「一國兩制」，多位跨黨派新科議員今在立法院共同召開記者會，要求各縣市首長針對習近平的說法明確表態。民進黨台中市議員黃守達強調，此時的台灣比任何一個時刻都需要團結，對岸已經清楚說明「九二共識等於中國的一國兩制」，甫上任的地方縣市首長，應盡快站出來，向民眾表明拒絕「一國兩制」的態度。

此跨黨派新科議員的串聯已先在網路進行連署號召，表達「支持蔡英文總統、拒絕一國兩制，民主是台灣最大共識」的態度，並在短短一天之內，吸引上千人參與連署。

社民黨台北市議員苗博雅強調，自己雖然與其他人黨籍不同，但在此事上有共同理念；苗博雅說，擁有理念的政治人物，在選前提出許多改革，但一旦一國兩制出現，「所有理想與改革理念都不用再談」，呼籲各黨派的人、甚至國民黨議員也應該站出來，向國際社會表明台灣拒絕一國兩制的態度。

民進黨台北市議員吳沛憶也說，當中國已經明確定義九二共識等於一國兩制，縣市首長對此的態度變得非常重要，尤其有多位國民黨的縣市首長，當選後即公開表態支持九二共識，如今證明國民黨的九二共識「是一種誤解」，已經不存在模糊空間，要求各地縣市首長應盡快出面說明。

記者會連線成員包含民進黨台中市議員黃守達、民進黨基隆市議員張之豪、民進黨高雄市議員高閔琳、民進黨台北市議員吳沛憶、民進黨新北市議員戴瑋姍、民進黨新北市議員張志豪、民進黨桃園市議員陳雅倫、民進黨桃園市議員余信憲與社民黨台北市議員苗博雅。

記者會呼籲六都、各縣市首長對一國兩制問題做出表態，同時號召民眾至各縣市首長粉絲專頁留言，要求縣市長盡快對此做出回應。

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