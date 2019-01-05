「政界林依晨」高嘉瑜登時尚雜誌 揭密招牌公主頭真相

2019-01-05 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市議員高嘉瑜，這次九合一大選，在港湖區拿下第1高票順利連任，不僅個性親民，深受選民喜愛，再加上外型亮眼、保養得宜，更被網紅蔡阿嘎點名為2018「十大正妹議員候選人」第2名。近日她登上時尚雜誌，拍攝許多時尚照片，讓網友大讚「被政治耽誤的明星」。

綜合媒體報導，高嘉瑜近日接受時尚雜誌《ELLE》專訪，首度在鏡頭前穿上名牌服飾，加上專業的妝髮設計，讓網友好心動。專訪中高嘉瑜也提到，自己愛綁公主頭是為了「彌補童年的遺憾」，由於小時候跳民俗舞蹈，被老師說很愛出鋒頭，加上家裡開百貨行很忙，父母沒時間幫她打理髮型，所以每天起床後都會自己綁好公主頭再上學，但有次媽媽跟老師抱怨她綁頭髮很花時間，後來被老師規定上學不准綁頭髮，讓當時年幼的她備受打擊，長大後才會天天綁公主頭。

報導表示，高嘉瑜也在臉書上PO出多張時尚照，除了時尚的POSE外，還有招牌鬥雞眼造型，以及與小朋友合影的照片，讓網友紛紛大讚「政壇女神」、「被政治耽誤的藝人」，也因為該期雜誌封面為知名女星林依晨，不少人笑稱「封面不是妳我不買」，更封高嘉瑜為「政治界依晨」、「一樣零負評」。

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