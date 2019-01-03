諷親綠四大老被習皇嚇到 陳芳明：台灣不會聽命於誰

2019-01-03 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕政大教授陳芳明今（3）日晚間在臉書上，談及「綠營四大老」勸退蔡英文2020年連任的事件，他暗諷4人已經過時，且認為他們的行徑是受到習近平「告台灣同胞書」影響，相對於台灣社會的穩定，這4人與習彷彿處在另一個平行時空。

住在台北市的陳芳明今日在日月潭休養生息，但看見總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲等4人，在本報刊登「致蔡總統的公開信」，陳斷言他們的舉動是因為習近平昨（2）日的談話，讓他們起了「連鎖反應」、「陷於慌亂」。

陳芳明指出，「習近平固然不能影響台灣，綠營大老更不可能左右台灣」，解嚴後過了30個年頭，在這塊土地新生的年輕世代，政治敏銳程度「遠勝上個世代」，在過去這4人可說是走在時代尖端，他們也因此付出慘重代價，這也是為何他們至今還可以受人景仰。

陳芳明提到，新世代不盡然適用老舊思想與價值觀，對於穩定的台灣社會而言，無論是習近平的「告台灣同胞書」或4人的「公開信」，都沒辦法在心如止水的台灣社會中泛起漣漪，「台灣社會不可能聽命於誰，自己的命運由自己決定」，陳芳明預告自己將於明（4）日回到台北。

陳芳明臉書貼文

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