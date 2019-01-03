馬英九洩密案發回更審 柯建銘痛批最高法院濫權護航

2019-01-03 21:59

〔記者彭琬馨／台北報導〕前總統馬英九被控洩密案，最高法院今認定「事實未明」，將全案撤銷、發回高院更審。民進黨團總召柯建銘晚間在臉書貼文表示，最高法院不顧原二審判決已詳列相關證據，反而指謫原二審判決的不是，柯建銘痛批，最高法院顯然逾越第三審為法律審之職權，更是將最高法院之地位自我矮化，本案根本是濫權發回，刻意護航。

柯建銘再次重申，黃世銘向馬英九洩密時屬於偵查階段，馬英九根本不能聽取黃世銘的報告，更遑論對外揭露，甚至假借司法關說或公益之名，來遂行政治鬥爭的目的。原二審判決對此已經清楚的論述了總統不可介入個案偵辦，也不可以假借憲法第四十四條院際調解權之名來濫行擴權，此與黃世銘案確定判決的見解一致。柯建銘批評，最高法院發回的理由，卻曲解為馬英九得以公共利益之名來擴充總統職權，作為總統介入個案偵辦的阻卻違法事由，讓總統的手直接伸入司法，根本是枉法發回、違法違憲。

柯建銘強調，本案最高法院自我矮化、濫權發回、刻意護航、極為荒謬，但他極具信心，將在更一審時能夠贏得勝利，使憲法價值得以伸張、憲政體制得以維護。

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