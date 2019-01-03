香港民主派人士：香港人有義務為台灣人見證「兩制騙局」

2019-01-03 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平在《告台灣同胞書》40週年紀念會發表演說，定調「九二共識」就是一個中國、提倡一國兩制等；總統蔡英文隨即反駁，台灣絕不接受「九二共識」與一國兩制。對此，香港民主進步黨幹事長楊繼昌強調，台灣符合學術上所有關於主權國家的定義，「台灣是一個主權獨立的國家，是對客觀事實的陳述」。

楊繼昌在臉書表示，進入新冷戰時代，仍然已「統獨」思維看待香港身處的地緣政治環境已經過時。身為對政治有所抱負的香港人，面前只有兩個選擇：是選擇站在為人類現代文明帶來威脅的極權黨國一方，還是堅持民治民享民有的民主制度一方。

楊繼昌說，在香港自詡民主派的政治從業員，他應該站出來宣告極權操作的「一國」不容民主的第二制，讚揚並聲援台灣國民建立與維繫民主制度的努力，「公開確認台灣是一個民主自由的主權國家這個客觀事實」。

他說，香港人有資格與義務向台灣國民提出「兩制騙局」的見證，身為民主派人士，他理應站在守護民主制度的一方對抗極權，沉默就是縱容獨裁者利用國族主義壓制民主自由，以及破壞包括香港在內的地區局勢和平。

「台灣的國號是中華民國。」楊繼昌強調，台灣符合學術上所有關於主權國家的定義，台灣是一個主權獨立的國家，是對客觀事實的陳述，並不等於「支持台獨」；而正視台灣作為一個主權國家的事實，本身就是抵制獨裁者謊言的行動，更何況香港的基本法更沒有規定「台灣是中國的一部份」。

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