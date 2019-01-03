親綠4大老籲小英別連任 蔡易餘：是「黑暗兵法四老獻頭」

2019-01-03 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師與中研院前院長李遠哲等4位獨派大老，今發表公開信，請總統蔡英文2020不要競選連任，消息一出引發外界熱議。對此，民進黨立委蔡易餘引用漫畫中的典故表示，他始終相信這是「黑暗兵法四老獻頭」的情操。

「呼籲黨內同志，不要一急數落大老的不是，他們的發言，讓更多台灣人理解蔡英文治理國家的困難。」蔡易餘在臉書表示，他認為4位前輩如此著急，正因為他們已經拚了一輩子，無非希望生命之年見證台灣走向正常化國家，也許因為著急讓他們忘了民進黨上個月才敗給韓流興起「九二共識」風，兩岸問題治絲益棼，小國面對大國的侵吞，唯有穩健合縱連橫才是生存之道。

對於4位前輩發表公開信請蔡總統2020不要競選連任，蔡易餘則認為：「我始終相信這是黑暗兵法四老獻頭的情操，黨內勿操戈兵戎相向，留多點想像空間，擴大民意認同基礎，才是我們的解方，加油。」

蔡易餘也提到，有媒體問他是否支持持蔡總統連任，他表示，「這一年來我們在內政上也許做錯了不少事，但內政的錯誤會來的及修正。但兩岸、外交一但走錯路就永遠無法回頭了，我支持不接受92共識一國兩制的蔡英文連任！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/