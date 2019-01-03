我飛印尼賑災曝光受干預 飛官怒批：C-130險沒油墜海

2019-01-03 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕印尼上月無預警海嘯，造成4百多人罹難、逾萬人受傷，為協助人道救援，我國備便4架C-130運輸機，隨時可以投入救災，不過，印尼政府婉拒各國援助，有飛官爆料2005年南亞大海嘯，我方也派遣2架C-130運輸機飛印尼運送救援物資，但因當時政府為宣傳，將此事曝光，令機隊險些無法返國。

印尼爆發海嘯後，我方立刻備便4架C-130運輸機，若印尼提出具體需求，將投入救災任務，不過因印尼政府婉拒外國援助而無法成行；據《蘋果》報導，有C-130退役飛官爆料指出，2005年南亞海嘯造成嚴重災情，當時我方也派遣2架C-130執行「慈航」賑災任務行動，受限於運輸機航程，在外交部、國防部積極協調下，去程時獲准在新加坡加油，再飛抵印尼交付救援物資。

不料成功抵達印尼後，當時政府積極將此作為宣傳，讓整起行動曝光，以致於C-130回程受到很大的干預，原同意供我加油的機場立刻反悔拒絕，飛官怒批，當時情況根本是「只能飛到沒油，掉到大海中」，最後好不容易協調到一個僅能供應加油的小機場，機隊才能勉強安抵國門。

飛官認為，政府應該有對機敏任務的警覺心，這次印尼巽他海峽海嘯，外交部高調宣傳C-130運輸機要去印尼運送賑災物資，恐令機組再次遇到如2005年遭干預之情事，而難以完成任務。

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