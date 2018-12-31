柯P「緊急直播」！邰智源、坤達闖柯辦公室只找到「這個」

2018-12-31 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲原定今晚10點半要在臉書上直播，卻於稍早提前「緊急直播」，藝人邰智源及坤達路過突襲柯市長辦公室，直擊柯文哲年末仍在趕批公文，就連辦公室內也只有幾包泡麵及花生米可以裹腹充飢。

柯文哲臉書今晚9點20分左右開始「緊急直播」，原來是網路人氣節目《木曜4超玩》主持人「阿公」邰智源與坤達擔任台北101跨年煙火秀工作人員，於拍攝節目途中，經過台北市長辦公室，曾在節目一日系列中做過柯文哲幕僚的「前員工」邰智源決定向柯文哲問候一聲。

邰智源及坤達進門後發現柯市長正在準備待會台北跨年晚會致詞，邰智源詢問柯文哲是否吃過晚餐？柯文哲笑說，「現在吃東西對我來講已經不是問題，越來越像駱駝，有東西吃就吃很多，沒東西吃也可以撐很久。」邰智源原本期待會像上次擔任幕僚時一樣有披薩可以吃，不過柯文哲回「當然不可能啊！」只翻出辦公室的幾包泡麵和花生米，讓《木曜4超玩》的工作人員在一旁笑說「市長你不要在那裡獻寶！你不用獻寶！」讓網友全笑翻。

北市府發言人「小牛」柯昱安補充，10點半的市長直播仍會照常舉行。

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