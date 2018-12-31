韓國瑜盼高雄走深圳路線 他酸：繼續一日一幹話

2018-12-31 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後不斷拋出「創新議題」，除想把煉油廠改成賽馬場、興建「高屏國際大機場」等政策，都遭外界批評，近日又稱要加速兩岸城市交流、最嚮往跟中國深圳交流，盼高雄經濟將來能朝深圳這條路邁進。對此，桃園市議員王浩宇酸說，以為韓國瑜一日一幹話要中斷了，沒想到最後一刻還在講幹話。

韓國瑜在就職典禮當天受訪時表示，他無時無刻都在想如何為高雄拚經濟，強調不僅要「兩岸一家親，更要親上加親」，認為深圳和高雄的情況最為相像，因此最嚮往和深圳交流，也希望高雄經濟未來能朝著深圳這條路邁進。

「走深圳的路子？拜託別鬧了吧！」對此，王浩宇在臉書表示，深圳靠著電子加工業崛起，今年陷入40年來最大困境，因為美國的貿易戰爭，深圳2018年第二季出現20多年來未見的出口負成長，而房市因為過去幾年的炒作，更已在泡沫化的邊緣，失業率還快速飆升。

王浩宇酸說，本來以為「一日一幹話」要中斷了，沒想到韓國瑜最後一刻還是能講出幹話，這也讓韓粉看起來越來越像笑話。

王浩宇臉書貼文：

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