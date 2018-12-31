影片曝光！賴清德兒媳婚禮熱舞進場 賓客嗨翻

2018-12-31 14:38

［記者劉婉君／台南報導］行政院長賴清德的長子賴廷與昨天迎娶學妹陳筱依，小倆口在婚宴中，跳著潮舞二度進場，現場賓客鼓掌叫好，嗨翻現場。

賴清德娶媳婦事前相當低調，昨天中午在台南市晶英酒店宴客，男方僅席開6桌，邀請親友及成大醫院多年舊識，賴清德在婚宴上除了祝福小倆口永浴愛河、白頭偕老，還特別說：「尤其是早生貴子，這是身為父親的要求，也是行政院長的責任。」，讓現場賓客哄堂大笑。

而新人換裝後二度進場，以絕佳的默契跳著潮舞一同進場，賓客一同為兩人打拍子，還不時尖叫歡呼，為現場氣氛掀起高潮。

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