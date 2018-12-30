世大運開幕式收走獨派標語 柯文哲挨告搶奪獲判無罪

2018-12-30 17:39

〔記者張文川／台北報導〕去年8月30日台北世界大學運動會閉幕，獨派團體在場內高舉「台灣就是台灣，不是中華台北」等旗幟標語，被會場人員強行收走、並發生激烈拉扯，被搶旗的5人自訴，控告台北市長柯文哲、市警局長、憲兵司令、國安局長等人涉搶奪、傷害、強制等罪；台北地院認定主辦單位已明定政治宣傳物為違禁品，有先行勸導再暫時保管以維護秩序，手段合理，沒有不法佔有的意圖與傷害等犯意，日前駁回自訴。可上訴。

被告4人包括世大運執行委員會主委柯文哲、賽事維安部長邱豐光（時任台北市警察局長）、憲兵指揮部司令許昌、國安局長彭勝竹。

提告的洪德仁等5人指控，當晚他們買票進場，在觀眾席舉著「台灣就是台灣，不是中華台北」、「獨立建國」的羅馬拼音字樣標語，現場演唱中場燈光一暗，就被一群黑衣人包圍強行奪旗，護旗者被拖行、絆倒成傷，有人被抓住手臂動彈不得，因此要告主其事的柯文哲等人搶奪、妨害自由、傷害等罪。

北院調查，世大運違禁品清單包括「帶有政治、種族歧視、宗教等的宣傳物品」，而洪德仁等人的旗幟都帶有政治意識宣傳的意念，自屬違禁品，眾所週知統獨議題是高度政治性敏感議題，會場人員要求眾人不要帶入會場或不可取出宣揚，5人仍不聽勸，才採取暫時保管措施，將旗幟短暫收起代為保管，以維護現場秩序，落實違禁品不可帶入會場的規定，屬合理手段作為，認定大會人員沒有意圖為自己不法所有的搶奪犯意。

法官認為搶旗現場人數眾多且混亂，傷者的傷勢可能是雙方拉扯時所造成，無從證明會場人員有主動攻擊、或故意絆倒對方的傷害犯意；2名搶旗的女工作人員雖有抓住一史姓女獨派的手臂，但當時2女也同時喊著「冷靜」，難以認定2女有限制史女行動自由的犯意。法官因此判柯文哲、邱豐光等4人不構成犯罪，駁回5人自訴案。

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