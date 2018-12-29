賴清德娶媳婦！長子明晚結婚台南宴客 沒邀政治人物

2018-12-29 22:54

〔記者洪瑞琴、楊金城／台南報導〕行政院長賴清德的長公子賴廷與明晚（30日）結婚，在台南市晶英酒店宴客。賴清德今晚證實表示，感謝祝福，家人向來低調，孩子的婚禮以孩子的意見為主，所以沒有邀請大家，請外界見諒。

低調席開6桌 雙方共同宴客

據了解，新娘子是台北人，是賴廷與的學妹，兩人在美國唸書認識。婚事相當低調，明天晚上僅席開6桌，雙方共同宴客，而受邀對象以親友丶成大醫院同窗為主，沒有政治人物或貼近的院會幕僚參加。

賴清德妻子吳玫如，向來保持低調，賴家兩名兒子賴廷與、賴廷彥更是極少曝光。賴廷與目前仍在美國攻讀電機博士；小兒子賴廷彥2016年從美國柏克萊畢業，目前也在美國就讀研究所。

據了解，賴廷與及未婚妻在上個月底訂婚，趕在明天迎娶、晚間宴客。賴家喜事都由吳玫如負責，婚宴地點、菜色都由她跟兩個兒子及親友負責，賴清德只要明天排除所有行程，好好待在台南市即可。

親近人士透露，賴廷與尚未完成博士班學業，他們結婚後，將飛回美國繼續完成學業。

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