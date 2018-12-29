習近平稱推動兩岸和平 陸委會籲排除負面拉打作為

2018-12-29 22:01

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國國家主席習近平今天出席全國政協茶話會時表示，新的一年，要推動兩岸關係和平發展、深化兩岸各領域交流合作並增進兩岸民眾親情。對此，陸委會呼籲中共當局在新的內外部情勢下，能夠真正實踐維護兩岸和平發展的承諾，排除對台負面拉打作為，在不設政治前提下與我務實溝通，才能增進雙方互信及開啟兩岸良性互動的契機。

中國人民政治協商會議全國委員會今天在全國政協禮堂舉行新年茶話會。習近平和中共中央政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正以及中國國家副主席王岐山出席。

習近平在回顧2018年時表示，堅持一個中國原則和「九二共識」，增進兩岸人民福祉，堅決反對台獨勢力及其分裂活動。在展望2019年的兩岸關係時則稱，「我們要推動兩岸關係和平發展，深化兩岸各領域交流合作，增進兩岸同胞親情」。

在港澳方面，習近平表示，「要支持香港、澳門融入國家發展大局，維護香港、澳門長期繁榮穩定」。他還指出，「我們要高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，推動構建人類命運共同體，努力開創中國特色大國外交新局面」。

陸委會表示，政府2年多來致力維護台海和平穩定、捍衛國家主權及民眾權益的政策與主張一貫不變。蔡總統日前已再度重申，維持兩岸關係和平穩定，是雙方共同的責任，需要各自努力。

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