綠川柳川沒經過北區北屯區？沈智慧遭網友打臉「選錯區」

2018-12-28 00:39

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市北區北屯區立委補選，民進黨徵召的前交通局長王義川喊出「台中有三川，綠川、柳川、王義川」，對手沈智慧卻在Line群組攻擊「我們這區只有旱溪、梅川」。臉書粉絲專頁「只是堵藍」隨即打臉，貼出地圖證實綠川及柳川都源自北屯，網友留言「這位阿姨選錯區」！

柳綠川整治成功，是前台中市長林佳龍任內最顯赫的政績之一；而某次跨年晚會交通疏運十分成功，林在翌日的元旦升旗典禮，脫口說出「台中有三川，綠川、柳川、王義川」，原本只是玩笑話，卻也因為有趣好記，成為王義川參與選戰的口號之一。

不過近日台中有不少Line使用者都收到由「沈智慧中常委」本人發送的訊息，指「對手主打綠川、柳川、王義川，請朋友回應說，這兩條川都在中西東南區，請他去那一區選立委，我們這一區只有旱溪跟梅川」。

其實綠川柳川都源自北屯區，「只是堵藍」貼出地圖打臉沈智慧「連選區地理都不懂，還逼迫樁腳到處散布謠言，這咖要選立委？」「在地里長都比較熟」，請沈智慧「別只關心軍事，對自己選區付出心啊！網友則留言「這位阿姨選錯區」、「國民黨只剩下這些咖傾巢而出嗎？」、「命中缺的要用名字補，沈智慧缺…」

北區北屯區立委補選，國民黨沈智慧對上民進黨王義川。沈智慧自1989年第1次投入立委選舉後，曾連任6屆立委，也曾代表親民黨選過台中市長，2008年用無黨籍參選立委敗給盧秀燕。2016年國民黨提名參選中西東南選區立委敗給黃國書，這次又回到北區北屯區參選。

民進黨王義川是台大土木博士，原在學界服務，林佳龍延攬至台中市政府擔任交通局長，爭取大台中山手線及捷運藍線等交通政策；61年次的他，是初次披戰袍的年輕世代，與沈智慧61歲年齡形成有趣對比。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/