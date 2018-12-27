剛選上就得坐牢！ 花蓮縣議員施金樹貪污定讞

2018-12-27 14:58

〔記者王錦義／花蓮報導〕2011年時任花蓮縣議員潘富民、陳長明、施金樹（連任成功），被控遊說動支地方建設補助款，補助鄉公所購置LED路燈、消防設備，收受廠商100萬至200萬元回扣，二審被分別判刑4年6月至9年有期徒刑、褫奪公權5年；最高法院駁回3人上訴定讞，其中遭判刑9年且褫奪公權的施金樹，議員資格將被解職；花蓮縣議會表示，尚未收到判決書，若確定遭內政部解職，依規定將由同選區落選頭遞補。

現任花蓮縣議員施金樹、時任國民黨花蓮縣議員陳長明、潘富民收受廠商傭金，利用議員建議補助款額度，辦理鄉道LED路燈、消防設備等工程，再由鄉公所人員配合採購，每筆補助款可得20%到25%的回扣，約100至200萬元不等。最高法院依貪汙罪判施金樹等人4年6月至9年不等刑期，其中現任議員施金樹判刑9年最重，另已通知檢方對3人啟動防逃機制。

檢方調查，施金樹等4名議員2010至2012年編列縣議員建議款預算案，辦理鄉道LED路燈工程、購買消防設備、手電筒等，要求鄉公所配合找指定的廠商採購。廠商再從補助款中收取50%傭金，從傭金中分配20%到25%的回扣給議員。而原本為民進黨籍的施金樹，在25日議長選舉時，未遵循黨中央決議，跑票投給國民黨籍議長，隨後自行宣布退出民進黨。

縣議會指出，目前尚未收到判決書；若施金樹遭內政部解除職務，將待收到內政部來文後，依選罷法74、地制法79條相關規定，當選人有褫奪公權尚未復權的情形時，缺額由落選人依得票數高低順序遞補來辦理。施金樹的第一選區落選頭為民進黨莊枝財。而施金樹因母喪返鄉奔喪，電話關機，暫無回應。

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