元旦0到10時國道暫停收費 賴揆要求交通部加強宣導疏運措施

2018-12-27 12:12

〔記者李欣芳／台北報導〕針對新的一年元旦連續假期即將到來，行政院長賴清德今天聽取交通部的疏運計畫報告後裁示說，在假期最後一日（元旦），國道首次試辦當日0-10時暫停收費措施，請交通部加強宣導各項疏運措施，督導各公共運輸單位切實掌握旅運狀況，並加強餘票釋出、機動增班等資訊揭露，以及強化應變機制，讓國人有一個平安快樂元旦假期，另請內政部妥善運用警力，以期達到治安平穩、交通通暢之目標。

賴清德表示，各地方政府多有舉辦元旦或跨年活動，也請交通部協調地方政府妥善規劃公共運輸接駁計畫，以順利平安疏散各活動人潮。

賴清德今天上午主持行政院院會時表示，元旦連續假期即將於本週六到來，為分流尖峰時段旅運量，交通部推動數個具體措施，包括：在假期最後一日（元旦），國道首次試辦當日0-10時暫停收費措施；台鐵開行台北-花蓮優惠復興號列車；東線新自強號實名制及返鄉、返工專車。台鐵、高鐵及離島空運的運能均有提升，請交通部加強宣導各項疏運措施，督導各公共運輸單位切實掌握旅運狀況。

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