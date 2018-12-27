高志鵬：將提非常上訴與再審 爭取清白

2018-12-27 11:50

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委高志鵬被控與助理收賄關說案，台中高分院更二審前年11月依貪污治罪條例判刑4年6月，最高法院昨駁回上訴，全案定讞。高志鵬喪失立委資格，將入獄服刑。高志鵬今在大批媒體等待下出面受訪，他強調，會面對判決結果不會逃避，但對此覺得晴天霹靂、難以接受。高志鵬並說，整個案件「宛如一場鬧劇」，助理索賄、老闆要坐牢，未來將提起非常上訴與再審，爭取自身清白。

高志鵬在擔任第六屆立委時，被控藉關說國有非公用市場用地承租價購案，收取業者新台幣50萬元政治獻金，更二審被依圖利罪判刑4年6月，褫奪公權4年，最高法院昨天駁回上訴定讞。

高志鵬今出面受訪時強調，此案已經纏訟11年，整件事宛如一場鬧劇，助理拿200萬酬勞、給老闆50萬，出了事還可以推給老闆，高開玩笑說，「若未來我要應徵助理，應該會有很多人來應徵」，因為出了事只要轉作汙點證人就沒事，助理索賄、老闆要坐牢。

高志鵬說，作為法律人，當然會選擇面對這樣的判決，所以會盡一切可能爭取清白的途徑，包含非常上訴、再審都會提起，高也宣布，即日起辭去立委與民進黨中常委職務，專心在爭取清白的戰場上繼續迎戰。

高志鵬委任律師李勝琛表示，此案因為不同法官、採取不同法律見解，因而有了不同的結果，但沒有任何一個證據能證明高志鵬是共犯、對收賄過程知情；李勝琛說，判決結果對高志鵬非常非常不公平，因此將窮盡一切努力，提起非常上訴或再審，盼有朝一日能還高志鵬清白。

到場聲援的民進黨立委蔡易餘說，對此判決結果感到憤怒，他強調，法院組織法已經修訂，未來將設大法庭統一法律見解，最高法院選擇趕在此時判決定讞，「是政治型的定讞，對高志鵬非常不公平」。民進黨立委劉櫂豪也說，高志鵬是優秀認真、盡忠職守的立委，法院判決非常離譜，會極盡所能支持高委員，不會讓他孤單。

民進黨有多位立委到場聲援高志鵬，包含蔡易餘、蔡適應、施義芳、鄭寶清、黃秀芳、林靜儀、許智傑、邱議瑩、葉宜津、劉櫂豪、陳亭妃、吳琪銘都親自現身表達支持。

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