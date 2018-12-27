義務役退場 志願役「補位」教召

2018-12-27 10:02

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部在「募徵併行」兵制下，打造以志願役官兵為主體的國軍，由於一年期役男已在近期全數退伍，因此，國防部規劃同步實施常備部隊「編實動員」教育召集訓練，採取「原兵歸原位」作法，優先選用原部隊志願役退伍人員補充缺員，以快速恢復戰力。國防部預劃，明年將針對三軍、資通電軍各擇定三個旅級單位辦理，共計1800員。

國防部全民防衛動員室主任韓岡明表示，「編實動員」教育召集訓練，採取「原兵原歸位」作法，優先選用原部隊志願役退伍人員補充缺員，藉此快速恢復戰力。

對於推動做法，韓岡明表示，明年「編實動員」採二階段辦理，採取「固定編組、8年4次、每次7天」作為召集方式，未來將依執行驗證成效擴大辦理。韓岡明也表示，受召集的後備志願役部隊，每次召期都是7天，且跟著原部隊一同行動，因此戰力會相當足夠。

至於試行單位，國防部預劃，將由陸軍蘭陽指揮部、586旅、564旅、海軍陸戰隊99旅、登陸戰車大隊與戰支大隊、空軍6聯隊、防空793旅、防空795旅，以及資通電軍資通聯隊、指管防護大隊、電戰中心作為試行單位。

韓岡明也強調，「編實動員」並非新措施，過去就有，但過去因為義務役兵源充分，所以2003年至今，雖未啟動「編實動員」教召，但已備便相關作業。不過，明年開始已無一年期義務役，部隊編現比約81％左右，其他缺員就需後備軍人補充。

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