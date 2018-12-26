中國人來台頻帶豬肉被抓包 國台辦切割：那是他們的個人行為

2018-12-26 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟疫情在中國持續蔓延，更有多名中配及中客因為從中國攜帶豬肉製品入台遭罰，有中配抱怨，根本不知道豬肉製品不能帶來台灣，對此，中國國台辦今日強調已經對非洲豬瘟積極進行宣導，這些中配犯法都是他們的個人行為。

國台辦發言人馬曉光指出，疫情發生以來，中國海關透過進手機、進客艙、進車廂等方式加強宣傳，提醒旅客遵守入境地的相關規定，迄今已經發放3.5萬冊宣傳單、6000萬條提示訊息。馬曉光還強調，台灣民進黨當局，稱中國「隱匿疫情，防疫失控」，完全是不實指責，是故意炒作和藉題發揮，意圖煽動台灣民眾對中國的不滿情緒。

隨後記者向馬曉光提問，指出中國雖然有提醒，但仍有中客和中配在桃園機場通關時被查出攜帶豬肉製品，中配指稱在中國沒看到非洲豬瘟相關報導所以不知道此事，未來是否有更積極的辦法來宣導？馬曉光對此回應，中國海關方面已經作出了努力，記者所提到的個別遊客「屬於個人行為」，這些受罰民眾稱「不了解宣導」是媒體一面之詞，不能作為基本論據。

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