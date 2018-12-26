首場縣務會議遲到24分 宜蘭正副縣長說法不同 議員：說謊就不好

2018-12-26 11:35

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙風光上任，原預定今上午9點，首度主持縣務會議，但遲至9點17分仍未見人影。見縣長未到，副縣長林建榮才宣布「縣長在羅東有重要行程，會議再往後延」；直到24分，林姿妙才步入會議室，不過受訪時她否認人在羅東，強調是在縣長室接待客人，才會晚到。

對此，綠縣議員批評，若是說謊就不好，縣長連人在哪都無法說清楚，有愧選民及縣府一級主管；藍營議員則說，當縣長就要有時間觀念，若現在就說謊，以後怎麼辦。

宜蘭縣政府今上午舉行第777次縣務會議，這也是林姿妙上任以來，首次在縣府與一級主管面對面開會；原本縣務會議時間都在8點半舉辦，林上任後則延後至9點開始。

不過，林姿妙原本預定9點出席主持會議，副縣長、秘書長及一級主管到場後，卻直到15分都未見縣長人影，縣府各局處主管則在會議室枯等。直到縣長室主任曾成陽步入會議室，向林建榮交頭接耳後，林建榮才向台下主管表示因縣長在羅東有「重要」行程，會議再往後延10分鐘才開始。

最後林姿妙於9點24分現身會議室，由人事處長報告縣府主管名單，並林姿妙宣示縣政願景，整場會議僅10分鐘就結束。

但面對媒體追問為何遲到，林姿妙則說，因為有客人來拜訪，她在縣長室接待賓客才會延遲開會；至於林建榮所說的縣長人在羅東說法，林姿妙則予以否認。

對此，民進黨縣議員陳文昌表示，林姿妙才剛就任，應該上緊發條才對，不能又把以前的「跑攤文化」帶進縣府，對縣民權益損失很大，孰輕孰重應該很清楚才對。

至於林建榮、林姿妙兩人對遲到說法不同，陳文昌則批評，「若是說謊就不好了」；他語重心長地說，林縣長上任後不少主管異動，代表有心要全力衝刺縣政，但若連縣務會議遲到說法都沒辦法說清楚，有愧選民及縣府一級主管。

國民黨縣議員陳鴻禧也認為，既然當上縣長，就要有時間觀念，若縣務會議都不出席，以後大家都可以遲到；至於正副縣長對遲到說法不同，他也批評，若現在就說謊，以後怎麼辦，其他不予置評。（12:29更新）

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