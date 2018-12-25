代表會主席副主席選舉 馬公、西嶼戰到同票抽籤

2018-12-25 19:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕新科澎湖縣長今天就職、縣議會正副龍頭選舉，5鄉1市鄉市長也宣誓就職、代表會進行主席副主席選舉，競爭激烈，馬公市代表會、西嶼鄉代表會都出現兩度同票，最後抽籤決定。

第18屆澎湖5鄉1市鄉市長，剛好是新舊對半，分別為連任的馬公市長葉竹林、湖西鄉長吳政杰、西嶼鄉長許月里；新任的則包括白沙鄉長宋萬富、望安鄉長彭亞湖、七美鄉長呂啟俊，今日都完成宣誓就職儀式，正式走馬上任。

另外，各鄉市代表會主席副主席，經過選舉及抽籤分別是：馬公市代表會主席許國政、副主席陳永澎；湖西鄉代會主席洪國強、副主席呂平清；白沙鄉代表會主席吳正利、副主席許龍聰；西嶼鄉代表會主席呂清陣、副主席蔡益利；望安鄉代表會主席陳淑娟、副主席俞寶貴；七美鄉代表會主席葉長茂、副主席夏建成，其中馬公市代會與西嶼鄉代會都出現抽籤局面。

馬公市代會主席之爭，第一輪許國政6票、歐銀花5票、蘇育德1票，未超過半數，進行第二輪投票，結果許國政6票、蘇育德5票、歐銀花1票，由許國政勝出；副主席選舉陳永澎與蘇育德，2輪都是6比6，抽籤後由陳永澎勝出；西嶼鄉代表會主席選舉，因1名代表因案羈押，造成3比3平手，經過抽籤後由呂清陣、蔡益利勝出。

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