澎湖縣議會 國民黨劉陳昭玲、陳雙全當選議長、副議長

2018-12-25 14:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕第19屆澎湖縣議員宣誓就職典禮今日舉行，正副龍頭之爭成為重頭戲，尋求5連霸的國民黨籍議長劉陳昭玲，搭配同黨副議長陳雙全組合，遇到無黨籍藍凱元與民進黨籍陳慧玲搭檔挑戰，但劉陳仍高票完成5連霸壯舉。

今年澎湖縣議會19席議員，老將佔多數，雖然國、民兩黨都未過半，各有4、3席，但13席連任、6席新任，其中新任議員歐中慨、李添進、夏晨榮都曾擔任過議員，嚴格說來僅有藍凱元、呂光宇、許育愷算是「新面孔」，此次議會正副龍頭之爭，國民黨推出尋求連任的劉陳昭玲與陳雙全搭檔，民進黨則與無黨聯合推出藍凱元、陳慧玲組合。

由於今年內政部修法，議會正副龍頭選舉必須記名投票，引發議員不滿，陳海山議員認為記名投票就不是秘密投票，要求撤離圈票處或直接在座位上投票，揚言直接亮票；宋國進議員也認為乾脆舉手表決就好，但代主席魏長源議員認為照法令走，要求議事組人員將意見反映給內政部，投票才順利進行。

經過投票結果，議長部分劉陳昭玲獲得12票、藍凱元6票、呂黃春金1票，由劉陳昭玲完成5連霸；副議長部分則是陳雙全13票、陳慧玲4票、歐中慨及呂黃春金各1票，由陳雙全連任副議長，選舉結果確定澎湖縣正副議長都是國民黨籍，由於民進黨中央決議與無黨籍搭配，但民進黨籍議員呂黃春金選擇自己投自己，可能有違反黨紀之虞。

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