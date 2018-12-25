接見日本眾議員 總統：台日安全息息相關 是命運共同體

2018-12-25 13:35

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今（25）日上午接見日本「自由民主黨青年局」局長佐佐木紀眾議員一行，並盼日本支持台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），未來台日持續進行各項合作計畫，兩國攜手並進、創造更多合作成果。

總統致詞時表示，佐佐木眾議員在今年9月甫接任自民黨青年局局長，上任後就率領新任幹部來訪，充分展現對台日關係的重視。她很高興再次接待佐佐木眾議員，也向訪團國會議員表達最誠摯的歡迎之意。

總統指出，自民黨青年局是自民黨對台的重要交流窗口，歷任局長都非常重視與台灣的關係，相信在佐佐木局長的領導下，將延續優良傳統，讓台日雙方一起努力，發展全方位友好的台日關係。

總統也表示，台日地理位置接近，共同維護印太區域的和平穩定，彼此安全息息相關，是「命運共同體」。近年來，台日都經歷天災，在這些考驗中，雙方更是互助合作，加深情誼。展望未來，她也期盼兩國更加強化防災減害、設備建置、人員培訓等合作。

總統指出，對整個區域而言，台日友好關係和緊密合作具有高度的戰略意涵。她也期待，台日能透過各種管道，加深各層面的友好基礎，讓兩國攜手並進、創造更多合作成果。

總統也希望日本朋友支持台灣加入CPTPP，並盼近來的食品進口公投結果不會影響到台日緊密合作關係，未來台灣也將持續與日本進行各項合作計畫。

總統說，台日是共享自由、民主、人權及法治等普世價值的重要夥伴。台灣身為國際社會一份子，為了善盡國際責任、貢獻國際社會，我們會積極推動參與相關國際組織。她除了感謝日本各界為台灣發聲，也期盼佐佐木局長及在場國會議員繼續給予支持和協助。

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