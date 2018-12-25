韓國瑜喊話陳致中 一起為高雄打拚

2018-12-25 12:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市議長確定由國民黨許崑源奪下寶座，市長韓國瑜今親自到高雄市議會向他致賀，他表示府會一家親，一起為高雄市打拚，並喊話陳致中大家將來一條心，一起為高雄努力打拚。

高市議會正、副議長選舉有國民黨許崑源、陸淑美，民進黨李喬如、陳慧文，時代

力量林于凱、黃捷三組人馬角逐，經過今天上午投票結果，確定由許陸配勝出。

高雄市長韓國瑜今早到愛河參加就職典禮後，親自到高雄市議會，向正、副議長許

崑源、陸淑美握手致賀，喊出兩岸一家親、府會一家親，一起為高雄市打拚。

韓國瑜表示，市府未來誠心誠意接受議會監督、指導及配合，市府與議會像兩個拳頭、小鳥兩隻翅膀密不可分，希望市府與議會聯手起來，好的政策、人才、方法、預算執行，能夠府會一條心，為高雄市民打拚。

媒體問他前總統陳水扁的兒子陳致中也是現任議員，他笑說長輩的事情已經隨風而去，這是新的開始，長江後浪推前浪，看到致中議員接受選民的託付也進到議會，他喊話陳致中大家將來一條心，一起為高雄努力打拚。

媒體詢問韓國瑜就職典禮花費甚多，他強調這次就職典禮首創在戶外舉辦，希望行銷高雄愛河，也透過這次就職典禮，讓全世界進一步看到高雄的光與熱，從昨晚愛河旁的萬頭鑽動，各行各業參與者興旺，都達到預期的效果，大家應該從寬廣的角度來看。

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