血汗勞動、腐敗食物...救援大隊揭「李明哲遭非人道對待」

2018-12-24 15:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣NGO工作者李明哲遭中國指控顛覆國家政權，判刑5年並關押中。李明哲救援大隊今天召開記者會，公開李明哲在獄中受到血汗勞動、丟棄保暖衣物、提供腐敗食物、凍結生活費帳戶等非人道對待。救援大隊再次呼籲中國立刻釋放李明哲，李明哲妻李凈瑜也懇請各界繼續寄送明信片，雖然他不一定會收到，但最重要的是讓中國知道「我們沒有忘記、也不會放棄、我們都在等李明哲回家」。

李明哲去年3月被中國政府逮補、「被失蹤」後「被認罪」判刑5年。李凈瑜今年9月後申請探監卻數次被拒，終於在12月18日探視到李明哲，確認他曾被移監北京10天。李凈瑜與李明哲救援大隊今天下午召開記者會，說明李明哲處境。

李凈瑜說，這次記者會是「暴怒又暴瘦」的李明哲吩咐她開的，為的是要告訴全世界他的處境。李凈瑜說明，當每個中共的囚犯可以收到所有親戚朋友來信，李明哲迄今只收過李凈瑜和李明哲母親的信件，且從寄出到送達時差長達半年，李凈瑜更從來沒有收到李明哲的回信。

李凈瑜說，當每個中共囚犯家屬能行使每月一次的探視權，李凈瑜卻連入境中國都需要特許、動輒被拒絕入境。李明哲也不被允許申辦公共電話卡，赤山監獄稱電信業者說，「因為他是台灣籍人，系統無法識別證件號，所以無法開戶」。

李凈瑜進一步指出，李明哲每天工作10幾個小時，也沒有任何休息日，違反中國自己的「8511勞動制」；李凈瑜即使送交中共審查後的出版物，仍遭獄方二度審查；監獄也凍結李明哲生活費帳戶，使李明哲無法自費購買食物或添購禦寒衣物，更禁止家屬送入衣物，使李明哲在均溫5度的赤山監獄暴瘦。

李凈瑜懇請各界繼續寄送明信片

李凈瑜懇求各界，繼續寄送明信片，雖李明哲不一定會收到，但中國政府會收到。李凈瑜說，除了表達支持，最重要的是讓中國知道「我們沒有忘記、也不會放棄、我們都在等李明哲回家」。

李凈瑜也說，李明哲針對台灣公投案，要和同志朋友說「你們並不孤單」，希望向他們表達，不完備的公投法規無法剝奪憲法保障的婚姻權，明年5月24日，「請依據748號釋憲案和你們所愛的人完成共組家庭的權利」。

台權會秘書長邱伊翎、民進黨立委尤美女、民間司改會執行長陳雨凡、青平台劉璐娜、西藏台灣人權連線札西慈仁、永社洪崇晏、時代力量高雄市議員黃捷與時代力量秘書長陳惠敏等人今天一同出席記者會，強調中國監獄的「非人道待遇」已違反聯合國「囚犯最低待遇」，也違反中國自己的「監獄法」等規定，眾人高喊口號「言論自由無罪！」要求中國「立刻釋放李明哲」。

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