非洲豬瘟防疫大漏洞？金門大量旅客入境 爆3防疫犬累慘…

2018-12-24 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟疫情嚴重，全國雖嚴防豬瘟入境，但似乎出現了防疫大漏洞！時代立委黃國昌今（24）日上午召開記者會時爆料，金門有大量旅客入境，但「護國神犬」米格魯防疫犬竟只有3隻，質疑防檢能量是否足夠。對此，農委會代表稱明年將動用第二預備金增加規劃，此話一出立即氣死黃國昌：「第二預備金是拿來這樣用的喔？」

黃國昌上午召開「豬瘟罰款擺爛不繳怎麼辦？」記者會，質疑目前開出去的罰單到底收不收的到錢，認為「內政部移民署」、「陸委會」以及「農委會」欠缺必要橫向聯繫，各行其是，導致目前根本就只有開單處罰，然後收不到錢，留下一堆呆帳。

黃國昌認為，若不有效訂立外國人繳納罰緩的機制，只是操翻基層，經由繁雜的行政程序去催繳，最後又收不到錢，「第一線大張旗鼓的動作只是虛有其表，沒有實際功能」。除此之外，黃國昌也爆料，自己接獲金門第一線同仁的陳情，稱目前金門有大量旅客入境，但「護國神犬」米格魯防疫犬竟只有3隻，而且每班只有一隻可以休息，質疑防檢能量是否足夠。

對此，農委會防疫檢疫局副局長高黃霖表示，針對外國人違規，將會開立懲處書給當事人，若30天內未交罰緩，將透過駐外使館或海基會做追討，主要是作宣是與嚇阻的ˊ效果。至於檢疫犬組不夠問題，明年將動用第二預備金增加規劃，但得搭配育犬員，會針對國內機場需求作通盤檢討。

而此話一出立刻遭到黃國昌打臉，認為根本沒回答到問題，若錢收不到宣誓有什麼用。此外，若人犬數量不足，為何農委會不及早作規劃，「第二預備金是拿來這樣用的喔？」而針對黃國昌逼問，目前開出的罰單到底已經收到了多少錢，高黃霖支吾其詞，承諾下班後會給出正確數字。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/