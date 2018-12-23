照片超珍貴！ 37年前的縣長就職大合照長這樣...

2018-12-23 20:32

〔記者劉曉欣／彰化報導〕經典大合照就是要排排坐！彰化鹿港攝影工作者鐘清溪，曾經在老縣長黃石城年代，連續用相機紀錄兩次縣長就職大典，就在縣府大樓的廣場，兩次唯一不同之處在於，黃石城連任後的就職大典，神情少了青澀與緊張，多了一分自信，而照片前方擺著慶賀花籃，也直接入鏡！

鐘清溪說，黃石城因為與鹿港政壇名人趙守博有交情，因此，他獲邀前來紀錄黃石城的縣長就職大典，這是當時的台灣大事，來的賓客都穿得很正式，男的穿西裝打領帶，女的就穿套裝，為顯喜氣，大多以紅、紫等色彩為多。

黃石城的女兒黃文玲看到老照片後，很驚訝有人保存珍貴老照片；黃文玲表示，她記得爸爸第一次就任時，全家都出席，當時哥哥黃偉峰17歲，她12歲，弟弟黃國峯10歲。

黃文玲說，由於照片年代已久，她也記不得當天的細節，但當她看到媽媽陳照娥所穿的一身華服，打扮出縣長夫人的雍容華貴，也眼睛為之一亮。

不過，根據老照片資料，當時的縣長就職是在12月20日，但今年各地縣市長就職典禮是12月25日，對此；彰化縣選委會表示，這是因為地制法修改的關係，從2014年起，各縣市進行地方民意代表與首長的同步選舉，所以，從2014年起開始，改為12月25日為就職日。

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