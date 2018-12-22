4年前驅離學生「未表反對」？ 柯建銘嗆馬英九卸責

2018-12-22 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九近日出版新書「八年執政回憶錄」，內容談到2014年太陽花學運時，行政院長江宜樺下令驅逐攻占行政院學生，時任內政部長陳威仁有致電民進黨團總召柯建銘，但柯「當時未表反對」。柯建銘今天駁斥，稱陳威仁致電僅是「告知」，要馬英九別再說謊，搞得好像是他同意動手。

綜合媒體報導，柯建銘表示，馬英九新書出版後，他當晚就去書店買來看，對於書中提到太陽花學運時，他沒有對驅離攻占行政院的學生表示反對意見，他感到相當不滿。

柯建銘說，當時學生攻占行政院後，時任民進黨主席蘇貞昌指示他打電話給江宜樺，接電話的隨扈說江宜樺在洗澡，隨後江宜樺回電，他就要求江宜樺「不可以對學生動手」，江宜樺則回應會「開會研究」。

柯建銘指出，之後時任內政部長陳威仁在江宜樺指示下打電話給他，告知會議結論就是要驅離學生，他只好回應，民進黨會到現場去幫忙。柯建銘強調，以行政作為來說，當時就是馬英九下令江宜樺「動手」，但馬英九的書中卻是截取片段，「請馬英九不要再說謊了。」

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