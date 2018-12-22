南沙研習營4梯次 報名至明年3月8日止

2018-12-22 09:31

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部所舉辦的全民國防教育寒假戰鬥營屢獲學子好評，明年將在1月23至30日進行，報名作業已經截止。而108年「全民國防教育南沙研習營」活動報名簡章，明年度將開放4個梯次，報名至108年3月8日截止。

國防部表示，108年寒假戰鬥營共有14個營隊，包括陸軍北、南部戰場抗壓體驗營、憲兵鐵衛挑戰營、海軍艦艇航行體驗營，空軍則有新竹、台中、嘉義、屏東、花蓮參訪營，以及國防科學基礎科技實作、藝術、新聞編採研習營、表演藝術、廣播體驗營等。

此外，國防部指出，為強化青年學子認識與支持國家南海政策，藉此研習活動的策辦，宣示國家南海主權，並見證官兵偵巡護漁辛勞；另透過南海歷史考證、戰略情勢研究、海洋生態體驗、專業課程研習、艦艇實作訓練等方式，激發學子熱愛國家情懷，深耕國土主權意識，擴大全民國防教育成效。

國防部表示，活動參研對象共4梯次，分別為大學院校博、碩士生3梯次（具中華民國國籍，就讀國內各大學院校等研究所博碩士生，且年齡未逾40歲之在學青年，未含軍職及在職進修人員）及教育部1梯次（具中華民國國籍，實際從事全民國防教育課程之國中、小學教師）；活動將搭乘軍艦前往太平島，每梯次於左營軍港出發，抵達太平島後，於島上停留1日，翌日返航抵左營軍港後賦歸。

國防部進一步表示，大學院校研究所採抽籤方式辦理，中、小學教師由教育部遴選實際從事全民國防教育課程教師，報名表可逕至政戰資訊服務網及全民國防教育網下載。

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