政院拍板智慧機械與5G投資抵減修法 4年帶動1.4兆投資

2018-12-20 13:22

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院今天召開院會，主持院會的行政院長賴清德拍板通過經濟部擬具的「產業創新條例」第10條之1修正草案，提供業者購置智慧機械或5G相關設備及技術等，其支出得適用投資抵減。抵減率單一年度為5％，若分3年總抵減率3％，企業可二擇一，將追溯108年元旦起上路，期限3+1年（第4年僅5G適用）。

經濟部次長曾文生表示，估計對智慧機械或5G產業適用投資抵減，4年可帶動1.4兆元以上的投資。

經濟部說明，因應全球工業4.0浪潮，政府應掌握未來3年智慧製造關鍵發展時刻，透過這項短期租稅獎勵措施，可促使業者積極導入智慧製造，完成智慧升級，並帶動5G、AIoT等產業發展；另搭配新一代5G於109年後全面商用化時程，第4年則聚焦5G創新應用，以實現「智慧生活」為整體目標。

經濟部表示，這項投資抵減適用於農業、工業及服務業等各行業，修法重點包括：首先，業者投資於智慧機械或5G相關設備、技術或技術服務，其支出於同一課稅年度內達新台幣100萬元以上並符合相關規定者，得向各中央目的事業主管機關申請投資抵減，另為避免抵減稅額過高及兼顧租稅公平，明定適用投資抵減的支出金額不得超過10億元。

第2、 抵減率採取二擇一方式，抵減率5%抵減當年度，或抵減率3%自當年度起3年內抵減各年度應納營利事業所得稅額，且以不超過當年度應納營利事業所得稅額30%為限。

經濟部表示，這項修法待立法院三讀通過後，將追溯至明年1月1日起適用。

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