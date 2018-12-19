邱鏡淳擔任縣長最後5天 努力做這件事…

2018-12-19 22:09

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣縣長邱鏡淳任內最後5天的重要任務，就是頒發新科議員、各鄉鎮市首長、代表以及村里長們的當選證書，今天首日啟動後，先後到竹北、湖口頒發證書。全縣連任最多屆、10連霸的竹北東平里長林顥峰上台時，台下很多人忍不住讚嘆。湖口新科代表周德竹、回鍋的中勢村村長葉美秀則是對年過65的牽手，他們銀髮生活選擇一起回饋鄉梓、服務鄉親，也很受矚目。

竹北市代會20席的市民代表中，有一半是政壇新兵，其中，28歲的綠黨當選人陳冠宇是最年輕的。

湖口鄉民代表會副主席張春香則以5連任，寫下湖口鄉代表會連任最多屆的記錄，展現當地政壇女力的實力。

而湖口新科鄉代周德竹跟曾是中勢村村長、這次回鍋再戰成功的妻子葉美秀，一個年過70，另一個也67歲了，兩人老當益壯共寫夫妻一起在地服務的佳話。

另名湖口新科代表陳栢誠，則是繼連任成功的縣議員哥哥陳栢維之後從政，這次兩人都順利當選。

接著今天下午縣長邱鏡淳又跟新任縣長楊文科一起在縣長室頒發最後一批新科議員們的當選證書。

不料此舉惹來政壇新秀、時代力量的議員當選人連郁婷質疑「有些奇怪」，她今晚在臉書PO文後，立刻引起前太陽花學運領袖陳為廷的轉PO。

陳為廷並以「XD....超哭夭」抨擊新竹縣說：怎麼別的縣市都是選委會送當選證書給讓議員當選人，新竹縣卻是「縣長當選人」搞一個排場，頒給「議員當選人」，莫名其妙。

所以，連郁婷當場右手接過證書，左手立刻送上對楊文科的「期許」，強調未來她會特別關注頭前溪水品質、縣府資訊是否透明、開放縣2足球場、國民運動中心平價風、以及土地徵收要符合公平正義5大議題，楊文科則是微笑「接招」。

新竹縣選委會表示，實際頒發當選證書的人是縣長邱鏡淳，他們基於好意，想說新任縣長楊文科馬上就要上任了，所以藉著頒證的場合也邀請楊文科到場，搶先跟新科議員們互動，沒有其他任何意思。

新竹縣議會首位身障議員余筱菁則特別感謝議會已經為她準備好了身障車位，未來會致力相關區塊、替弱勢發聲。

28歲、全縣最年輕的新科議員林禹佑本身是藥師，而且是未來議會唯一具有醫事專業者，他說，會替新竹縣醫療相關領域把關，像兒童急診醫療、長照2.0的推動等。

勞動黨這次在新竹縣挑戰2席成功，新科議員羅美文、陳新源，繼黨籍前縣議員高偉凱之後，替勞動黨進軍地方議會史寫下新頁。

羅美文說，他們未來除將重視勞工和弱勢族群權益，只要是對全縣好的政策，他們都會配合且協助縣府推動。

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