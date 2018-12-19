餐桌上的雙城 接風晚宴菜色曝光

2018-12-19 18:00

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「2018台北、上海城市論壇」明天登場，今天晚間由台北市長柯文哲作東，在圓山飯店舉辦接風晚宴，招待由上海市常務副市長周波一行，菜單曝光，台灣在地美味端上桌。菜名還暗藏玄機，在台北市政府的巧妙設計下，隱藏「北滬雙城共融共好」的絕妙好詞，也代表圓山慶祝論壇圓滿，以及對貴賓的祝福。

歡迎晚宴由葉伯華主廚領軍、掌杓，精心設計充滿濃濃台灣風味的特色佳餚。葉伯華表示，為這場歡迎晚宴，精選多種台灣各地具代表性的在地食材入菜，發揮創意，以地主台北市為例，有陽明山箭筍、竹子湖放山雞以及餐前飲用的木柵鐵觀音茶等。

餐前交流也準備了上海市副市長周波此行最想吃的珍珠奶茶和鳳梨酥，晚宴料理包括「迎賓四喜到臺北」、「安平烏魚滬客來」、「酥炸雙拼美滋味」、「城中藏有佛跳牆」、「梅山共燒琵琶骨」、「永安石斑容游水」、「共憶干貝燒米糕」及「紅豆鬆糕圓山好」8道料理。

圓山飯店說明，「迎賓四喜到台北」以柚香白玉、梅汁西紅柿，搭配台北陽明山箭筍、桂花金山南瓜組成開胃四味碟。「安平烏魚滬客來」則採用台南安平烏魚子、台北竹子湖放山雞、東北角九孔、嘉義鹿草秋葵及基隆鯊魚煙作為迎賓拼盤。

「酥炸雙拼美滋味」以澎湖現流花枝製成的花枝丸，搭配別具特色的宜蘭糕渣拼盤。宜蘭著名小吃「糕渣」，以玉米粉、剁碎的雞胸肉搭配老母雞高湯不斷的攪拌近20分鐘，待冷卻凝固後裹粉油炸成漂亮的金黃色，是道外酥、內餡如奶酪般口感的特色美食。

「城中藏有佛跳牆」以台式佛跳牆呈現，選用南投埔里香菇、臺中大甲芋頭、梨山白菜、台灣黑豬肉等經典食材，並加入干貝提味，以老母雞湯熬煮5小時，才完成這道湯鮮味美的佛跳牆。

「梅山共燒琵琶骨」為主廚特別研發的創意料理，以價值較高、口感較好的臺灣黑豬搭配嘉義梅山陳釀梅子，選用肉質Q軟的豬腱骨，搭配梅子，不但去油膩，酸甜的口感也令人食慾大開，料理鮮美的顏色也是主廚特別加入紅麴的巧思。

「永安石斑融游水」以高雄永安養殖石斑，搭配苗栗破布子，以及洋蔥等食材一起清蒸，並巧妙的佐以鹹鳳梨醬，帶出整道料理的甘甜美味。

「共憶干貝燒米糕」手工現炒的臺東池上糯米融合圓山自創品牌的干貝燒XO醬，呈

現出Q軟彈牙的米糕。

「紅豆鬆糕圓山好」圓山遠近馳名的御饌紅豆鬆糕，是蔣夫人宋美齡女士最喜愛的上海甜點，以豐富的材料加上繁複的工序製成，芙蓉色的糕體彈牙、不黏口，多層次的米香、棗泥餡微甜而不膩，是圓山祕製傳承的經典。

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