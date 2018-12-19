「低調做事不譁眾取寵」 陳其邁紀錄片逼哭網友

2018-12-19 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕前立委陳其邁在高雄市長選戰落敗後人氣不減反升，他不時在臉書開直播與粉絲互動，暖男形象深植人心。陳其邁臉書後援會、影像工作者蔡宗展近日也釋出一支陳其邁的紀錄片，紀錄數個陪陳其邁四處奔走的日子，他更認為陳就是個「低調做事、不譁眾取寵」，會一直陪在你身邊的人。

蔡宗展在自己的YouTube頻道上分享一支名為「理想不在遠方，而是自己的家鄉」的影片，該片記錄陳其邁去歐洲考察以及狂跑走訪高雄各個角落如路竹、美濃、杉林、六龜、旗山、甲仙等鄉鎮的點點滴滴；影片還引用陳其邁常在演講所強調的話，「我的夢想就在故鄉，要實現理想，就是家鄉。」

蔡宗展18日晚間在臉書發文，表示透過朋友的推薦而認識陳其邁，在今年3月接到一通邀約的電話，他毫不考慮的答應，接著就扛著行頭跟著陳其邁去歐洲考察，發現只要有高雄相關的每個細節，陳其邁都仔細聆聽、認真發問；回到高雄後，陳其邁跑遍了各個角落，他觀察陳其邁「就是個低調做事、不譁眾取寵，一直陪在你身邊的人。」

他說，從6月香蕉價格低落到8月底的暴雨，陳其邁隨時都在想辦法協助解決問題，「你可以從他身上看到他對高雄的熱情與期盼」，他也提到，陳其邁有一個23年來不打烊的服務處，「一對一的，他都親自耐心的幫忙解決問題。」

蔡宗展表示，他在選前一週決定連夜製作這支影片，但當時「選情很激烈，所以我猶豫了一下並未拿給總部發表，如今藉這個機會在這個社團公布，在選後大家冷靜、恢復理性的時候，告訴大家我近距離觀察的陳其邁。」

許多網友看完影片後深受感動，紛紛留言「最後一句話真的是看了覺得心裡難過」、「看完好感動，一路走來為了故鄉，我們再一起加油！剪輯、選歌、調色都好棒，觸動人心的好作品。﻿」、「謝謝其邁為高雄努力，真的很謝謝。﻿」、「其邁我等你，四年後回家的路！﻿」、「挺其邁最驕傲﻿」、「我愛邁邁，支持邁邁。等著你的正義溫暖，高雄加油！﻿」。

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