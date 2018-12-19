陳思宇存款890萬 他預言「被看破手腳、害柯P重傷」

2018-12-19 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕台北市觀光傳播局長陳思宇以「柯家軍」之姿，投入台北市士林大同選區立委補選，日前暗諷對手是「連勝文們」卻因同樣出身政治世家而遭網友批判。對此，「國民黨草協聯盟」發起人李正皓在臉書貼出陳思宇的財產申報單，指她現金存款有890萬元，還預言立委補選的結果是「陳思宇被看破手腳、柯文哲遭波及反受重傷」。

「存款890萬是什麼概念？」李正皓表示：「根據人力銀行的統計，將近四成的上班族存款不到1萬元，陳思宇的存款是這些上班族的890倍。39歲以下勞工（陳思宇32歲）存款平均為21萬，陳思宇存款是這些人的40倍。」他並指中經院估計，普通人退休15年總支出約為989萬，「如果沒意外，以陳思宇的收入來推算，她只要再工作一年就可以退休。」

他強調：「看懂了嗎？陳思宇與一般人的差距已經不是『起跑線不公平』的問題，而是她的『起跑線就等於一般人的終點線』，別人工作一輩子才能存到的退休金，陳思宇32歲時已經擁有。」他批陳思宇沒資格指責別人是連勝文，更遑論包含公開對柯文哲說「阿北，我在中央等你」等話，大酸陳思宇就是豬隊友。

李正皓認為，這次北市立委補選藍綠的陳炳甫、何志偉都是強將，直言選戰後期必然進入刀刀見血的肉搏戰，「屆時陳思宇每多做錯一件事，就等於柯文哲多受一次傷；陳思宇每多說錯一句話，就等於柯文哲多流一次血」、「這次立委補選最有可能的結果就是陳思宇被看破手腳、柯文哲遭波及反受重傷」。

李正皓指存款有890萬 陳思宇陣營：公開透明

據《蘋果日報》報導，針對李正皓在臉書PO出陳思宇的財產申報單，指她的現金存款有890萬元，陳思宇陣營對此回應，因為公開透明所以在網路上幾乎都能找到關於陳思宇的資訊，尤其是登記參選時都會進行財產申報，強調每個候選人都需要接受檢視。

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