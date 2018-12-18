網路聲量統計十大幹話 韓國瑜第二 第一是她

2018-12-18 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕2018年將要結束，知名統計網站「DailyView網路溫度計」透過「KEYPO大數據關鍵引擎」，透過網路討論聲量大小，整理了2018年1月1日至2018年12月17日，十大政客讓人聽了「爆血管」的幹話。前三名分別為「立委林靜儀：『晚上十點後限電，解決能源問題和少子化問題』」、「韓國瑜：『蓋愛情摩天輪做愛做的事』」、「邱議瑩：『老婆讓韓國瑜睡』」。

統計出為第三名的，是林靜儀曾說的：「晚上十點後限電，解決能源問題和少子化問題」。在今年5月，林靜儀質詢環保署長李應元時提出節能建議：「最好晚上十點後限電，大家早點下班回家，不要看電視開燈，早點睡，一方面解決能源問題，也可解決少子化問題」。此番言論遭網友連番砲轟，林靜儀澄清是「反諷」，反倒認為是網友畫錯重點。

統計出第二名的，是準高雄市長韓國瑜曾說的：「蓋愛情摩天輪做愛做的事。」韓國瑜選前政見力推發展觀光，曾提出在高雄蓋迪士尼，更說要在愛河旁興建世界唯一的「愛情摩天輪」，將摩天輪與摩鐵結合，上去一小時做愛做的事，花一分鐘就可以完成結婚。卻遭網友打臉，表示愛河旁的土質鬆軟，若要興建肯定造價高昂，營運成本難以估計。

被統計為第一名的，則是邱議瑩說：「老婆讓韓國瑜睡。」。邱議瑩在line群組裡對道明中學校友抨擊韓國瑜「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」被群組內其他人截圖公開，引發熱烈討論。此圖一出，卻被網友指責她斷章取義，更令邱議瑩的臉書被灌爆，留言數量至今已累積到94萬。

剩下七名，依序分別為：「賴清德：『跟老闆說你給的薪水太低』」「賴清德：『深澳電廠用的是乾淨的煤』」「蔡英文：『民進黨是最古意的政黨』」、「賴清德：『台灣平均薪資4.8萬』」、「蔡英文：『我有百分之百的把握 台灣正在變好』」、「環保署：『用湯匙喝珍奶』」、「吳茂昆：『學術沒有真正的民主』」

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