國民黨不一定能贏2020！蔡英文這點讓趙少康超佩服

2018-12-18 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨這次在九合一選舉中大敗，黨內出現檢討聲浪，不過總統蔡英文出戰2020總統大選的機會仍很大。資深媒體人趙少康就認為，蔡英文意志力超強，坦言越來越佩服她。

綜合報導指出，趙少康昨在政論節目《少康戰情室》表示，政治很多東西並非看能力、而是「意志力」。他認為蔡英文能力雖有待加強，但意志力十足，有些能力強的人可能做一半就跑了，但蔡英文卻是「我跟你幹到底，你說我會輸，我就跟你拚到底。」趙少康忍不住表示，越來越佩服蔡英文。

趙少康也舉前總統陳水扁拼連任為例，2004年阿扁民調也很低，當時藍營對手連戰、宋處瑜的民調很高。但陳水扁意志力很強，找呂秀蓮當副手，結果最後贏了。趙少康認為陳水扁也是「我就跟你拗，不管用什麼方法，拗到最後就是我贏。」

趙少康說，蔡英文曾講過「上半場打不好，我下半場打得好」，也說要站到第一線，後來她真的站到第一線，而且比以前更積極。趙少康認為蔡英文若堅持到底，以她的意志力，手上還有13部會、行政資源，國民黨提名的人2020也不一定能贏。

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