國民黨全面反撲 藍委擬提廢促轉會公投

2018-12-18 11:53

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨在九合一大選勝選後全面反擊，國民黨立委費鴻泰今表示，不忍看到國家被撕裂，不搞經濟發展，他和幾位國民黨立委已商量，未來可能在2020年總統大選提出廢除促轉會、促轉條例的公投案。

促轉會昨說明成立至今「半年任務進度報告」，建議移除軍營內蔣介石銅像，並行文中央銀行，要求提供國幣改版的時間及成本，引發藍營反彈，立法院國民黨團今早召開記者會，黨團書記長曾銘宗重申，促轉會代理主委楊翠是違法主委，在促轉會還沒有全面改組前，作為不具公信力。

費鴻泰批評，楊翠心中充滿仇恨，左打央行右踢國防部，選擇性的正義不是正義，楊翠口中的正義就是在報仇，但是否有罪要經過司法判決，不是促轉會說誰是加害者就是加害者，這樣是凌駕司法權，破壞憲法分立精神。

費鴻泰表示，促轉會前副主委張天欽自稱是「東廠」，罵名不是國民黨加的，國民黨幾位立委已經在商量，在2020年總統大選時可能提出廢除促轉會、促轉條例的公投案，因為國民黨不忍看到國家人民被撕裂，不搞經濟發展，每天搞鬥爭。

國民黨立委賴士葆則說，他也提出3項修法，包含廢除促轉條例、二二八補償條例修法、檔案法修法，只要3項修法一起過，促轉會就可以不用繼續運作，也能滿足冤獄補償、釐清加害者的功能。賴還暗酸沒有幫他連署的同黨立委蔣萬安，說他也想找蔣連署，但找不到。

賴士葆認為，台灣老百姓心裡想的是要拚經濟，不要政治鬥爭，楊翠還活在鬥爭的思路裡，請楊翠饒了台灣人民，讓台灣人民有喘息空間，好好拚經濟。

賴士葆還說，楊翠是違法的代理主委，呼籲政府各機關首長想清楚，目前國民黨是最大民意，民意就是不要促轉會，看到楊翠發的公文就「揉一揉丟進垃圾桶」，完全不要處理，如果央行真的編預算要改國幣，國民黨主張該筆預算通通刪光光。

曾銘宗表示，國民黨團要求促轉會全面改組後繼續推動轉型正義工作﹔要求促轉會依法行政，不得違法要求國幣改版﹔要求央行依照立院財政委員會今年4月2日的決議，國幣改版成本效益向財委會報告後，再函覆促轉會。國民黨團也不排除近期內再度「拜訪」促轉會。

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