守護滷肉飯！ 小英PO臉書：對抗豬瘟人人有責！

2018-12-17 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國蔓延非洲豬瘟疫情嚴重，台灣全面警戒非洲豬瘟入侵，深怕若傳進台灣恐毀掉養豬產業；防檢局日前也提醒，若非洲豬瘟蔓延到台灣，首當其衝可能就是國民美食滷肉飯。對此，總統蔡英文今（17日）晚在臉書PO出「守護魯（滷）肉飯」的圖片，強調「防疫大作戰，人人有責！」

蔡英文表示，非洲豬瘟的疫情，在中國已經失控，如果傳入台灣，將嚴重傷害養豬業，也會造成物價飆漲。因應這個國安問題，今天她跟行政院長賴清德持續開會研商對策，「我也要請國人朋友加入防疫作戰，幫忙留意、幫忙宣傳，就是最好的參與！」

蔡英文也說，請一起告訴更多人：守護台灣豬，千萬別把外國肉類製品帶進國門！否則按照剛修法的「動物傳染病防治條例」，最高罰鍰100萬元。

動物傳染病防治條例第45條之1修正案從本月14日生效，旅客違規攜帶動物產品入境罰鍰已提高為1萬元以上、100萬元以下，並訂定裁罰基準，原本首次違規攜帶疫區豬肉罰鍰是5萬元，第二次50萬元，第三次100萬元；今天農委會則提高相關罰鍰，自18日凌晨0時起，違法攜帶肉品者，初犯從5萬元調到20萬元，第2次就開罰100萬元。

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