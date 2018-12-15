柯文哲批綠營不友善 民進黨：希望市長理性討論政策

2018-12-15 18:46

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對民進黨籍台北市副市長陳景峻因替柯文哲站台，日前遭新北市黨部認定違紀一事，柯文哲今出席活動時質疑民進黨，一邊喊白綠合作，一邊卻有許多不友善行為，民進黨發言人何孟樺表示，民進黨是有制度且開放的政黨、非一言堂，每個人皆有表達意見的權利，希望柯文哲針對相關政策能理性討論。

九合一大選落幕，民進黨與台北市長柯文哲競合關係因立委補選一事再度浮上檯面。由於台北市副市長陳景峻選舉期間曾多次替柯文哲站台，新北市黨部昨召開執委會，討論陳景峻違紀輔選柯文哲案，並認定有違紀事實，將送評委會處理。對此柯文哲今受訪時批評，民進黨一方面說要合作、另方面卻有許多不友善行為。

何孟樺今表示，民進黨下一個階段努力的方向是集結社會最大支持的力量，希望能更接近人民的想法。民進黨是有制度且開放的政黨，並非一言堂，大家皆有表達意見的權利，希望柯文哲針對相關政策能理性討論。

至於陳景峻違紀一事，何孟樺說，尊重地方黨部權責，目前新北市黨部執委會將陳景峻的違紀案直接移送評委會調查，尚未進行到黨紀處分的程序。

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