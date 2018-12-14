陳思宇喊話「中央等你」 柯文哲尷尬「不要亂講話」

2018-12-14 15:21

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲派出台北市觀光傳播局長陳思宇參加台北市第二選區立委補選，而陳思宇上午登記時，還隔空向柯喊話「阿北，我在中央等你！」對柯2020競選總統再添伏筆。但柯文哲下午無奈表示，不要亂講話好不好。

陳思宇上午於台北市選舉委員會登記時，揚言向台北市政府遞交辭呈時，「我會跟阿北（指柯）說在中央等著你」，對於是否指要柯文哲參選2020總統大選，陳思宇當時僅笑稱「這就要問阿北」。

柯文哲下午出席台北市中等學校優良學生表揚大會，被問及此事時，乾笑幾聲後說，「叫她講說，不要亂講話好不好？」他就是認真的過每一天，快樂的過每一天，這樣就好了。對於是否暗示選總統。柯碎念稱，「沒有啦，我覺得那就無聊啦，好啦，好啦！」便不願再多談。

就陳思宇談論立委補選的民進黨對手何志偉時，酸稱「我想政壇上有非常多連勝文們」。柯文哲尷尬稱，不曉得，比賽還沒開始，不要緊張。至於是否也認同何志偉是「連勝文們」？柯僅稱，他沒那麼胖。

另就13日蔡柯會後，柯文哲不願回應2020相關提問，被認為恐無法白綠合作一事。柯文哲也說，這種事情哪裡需要現在回答，到時候再講就好了，他每次標準答案都是，「明天早上要吃什麼都不知道？」柯還說，「政壇上都是隨便講講，大家守信度都很差。」

而蔡柯會的互動冰冷情況。柯文哲說，反正對他來說，既然是市政議題就公事公辦，有哪些需要人家協助，就一條一條列出來，「還好啦，台灣再怎麼冷，都不會很冷。」

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