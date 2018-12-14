學姊陪登記、下午遞辭呈 陳思宇喊話：阿北我在中央等你！

2018-12-14 12:19

〔記者蔡亞樺／台北報導〕「柯家軍」台北市觀光傳播局長陳思宇今日在「學姊」黃瀞瑩、北市府發言人劉奕霆、柯的幕僚「小牛」柯昱安等人陪同下，大陣仗前往台北市選舉委員會登記參選士林大同區立委補選，陳思宇特地穿上白襯衫，象徵「白色力量」，陳思宇在登記前還發表參選宣言，並表示下午進辦公室遞辭呈，展現決心，最後陳還向台北市長柯文哲喊話，「阿北我在中央等著你」。

今天是北市第二選區士林大同區立委補選登記最後一天，上午10點民進黨北市議員何志偉先來登記，10點半左右陳思宇現身，身旁還有許多柯辦後援會多名志工陪同，志工們在場不斷高喊「白色力量、國會發光，思宇加油」的口號，營造氣勢。

隨後，陳思宇面對鏡頭念著3分鐘的參選宣言，可能沒背熟宣言，陳不時盯著手中小抄，念的時候卡卡，不太流暢，發表宣言過程，陳思宇數度強調她是白色力量，改變政治文化是她的參選動機，希望所有朋友支持。

媒體問為何從不排除轉變為主動參選，陳思宇表示，一直都是準備好的，只是在等什麼時候要出來，從來沒有猶豫過；陳也強調，不問藍綠，只想知道如何改變政治文化、改變人民的生活，是她參選最重要動機。

媒體追問既然準備好，為何選在今日登記，陳思宇說，希望用隆重正式的方式，跟大家宣示她的決心。民進黨、國民黨也派人登記參選，形成白綠藍搶這一席，陳思宇對此說，她會爭取民眾最大支持，會用最大決心告訴選民。

有媒體問到12月18日總辭後，若選得不如預期是否回鍋市府，陳思宇表示，她今天下午進辦公室，會把辭呈依正式流程遞出，「我會跟阿北（指柯）說在中央等著你」。媒體追問是否指柯文哲參選2020總統大選，陳思宇笑說，「這就要問阿北」。

媒體關心遞辭呈是否代表不再回任觀傳局長，陳思宇則表示，她是負責任的，她一直強調跨年晚會這個業務是她從頭到尾參與規劃，局裡同仁對她有很多肯定，她也希望跟他們一起完成工作，前幾天還有同仁跟她講話講到流淚，她非常不捨。

陳思宇表示，遞辭呈是希望把一切事情有始有終的交代，在民主政治上才是負責任的開始，她從今年1月17日接下局長一職，感謝局裡所有同仁從就任第一天到現在對她支持。

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