邱鏡淳9年重大建設 竹縣體育館24幅藝術陶板呈現

2018-12-14 12:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府與和隆興業公司合作，將縣長邱鏡淳9年來具代表性的重大建設，燒製在24幅大型藝術陶板上，設置於縣立體育館廊道牆面，今早揭幕，除了增添藝術氣息，更希望積極向民眾展示縣府團隊的行政成果。

縣政成果展示藝術陶板牆揭幕，由教育部國民及學前教育署署長邱乾國、邱鏡淳、秘書長蔡榮光及縣府各局處一級主管共同參與。邱鏡淳表示，過去9年以來，帶領縣府團隊以穩健踏實的腳步，貫徹施政理念，撙節預算支出，同時也積極爭取中央資源挹注，改善財政，讓許多重大建設得以順利推動。

包括以明代唐寅作品「風竹圖」作為發想意象的中正大橋、往返芎林與竹東間的重要的竹林大橋，另外還有興隆大橋、增昌大橋、義興大橋、伯公崎橋、新樂大橋、玉峰大橋及瑞峰隧道等縣內串聯交通的9座重要橋梁。

為因應竹縣學童就學人數成倍數成長，陸續興建興隆國小、東興國小、六家完全高中、安興國小及東興國中；還有充滿客家氛圍的重要祭典新埔花燈迎天穿及全國客家義民祭，以及知名人氣觀光景點如合興愛情車站、內灣線一線九驛、張學良文化園區、清泉森之蛹、尖石青蛙石天空步道及竹東文創藝術村。

和隆興業總經理陳文德表示，陶板以1100度高溫燒製，表面施以高科技奈米釉料，不會褪色、歷久彌新，只要不受到碰撞，可保存百年沒問題。和隆興業並將上述重大建設陶板，燒製成小幅藝術陶板裱框後贈與縣府。

縣府綜發處表示，縣政成果展示陶板，由縣府動用第一預備金49萬元預算製作。承攬單位和隆興業公司，為和成興業公司轉投資的關係企業，於1973年起長期深耕於竹縣湖口鄉，致力於陶瓷薄板研發產製，近年更研發數位釉料，產品足跡舉凡捷運站內、校園圍牆及博物館等地。

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