卓榮泰登記選黨主席 段宜康：他大概沒想過自己會選

2018-12-14 11:04

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨主席補選登記今為最後一天，由於被點名的黨內中生代多半無意願參選，黨內高層與各派系昨晚決議共推行政院秘書長卓榮泰登記參選。民進黨立委段宜康今受訪時說，他心中有屬意人選，直到鄭文燦市長臉書出來前，他都還在努力，但既然黨內已有共識，他就作罷；不過段宜康也笑稱，卓榮泰秘書長先前放話，嗆「請段宜康出來選黨主席」時，「大概沒想過自己會選黨主席」。

段宜康在民進黨敗選後於院會質詢時砲轟行政團隊與總統蔡英文，引起行政院秘書長卓榮泰不滿，反嗆段宜康的言論「似是而非」，直言段一手主導年改18%修法，更強力主張同婚，讓其他意見都無法表達，直批「這如果是黨的認同的結果，那我就請段宜康你出來選黨主席！」

針對黨內派系共推卓榮泰參選黨主席，段宜康今早受訪時說，自己事前並未知情，也沒有參與卓榮泰出線的過程，他是跟大家一樣「看到鄭文燦臉書才知道」；段宜康說，以卓的資歷，「當然有他（擔任黨主席）的條件」，雖然他不了解這個折衝的結果，但既然黨內已經達成共識，有人願意在此刻承擔起黨的重擔，就應該共同奮鬥努力祝福。

段宜康說，許多被點名的現任縣市長想專心市政，選民託付對他們來說成為最優先考量，他認為黨內對此應該有所體諒，其他被點名的黨內菁英，可能因為各自考量或黨內聲音，認為自己此刻還不適合擔任此職務，黨內也應該包容。

不過段宜康強調，他自己心中有屬意人選，所以昨天從早到晚聯絡三位朋友，希望他們能重新考慮，他也一度覺得可能有機會，因為其中有位朋友好像已經鬆口、甚至做了一些心理準備，但後來看到鄭文燦的臉書，也不希望在黨內引起其他紛擾，所以作罷，對於這樣的結果他是覺得失望，但能有個讓大家鬆口氣的結果，以目前來看，可能是最好結果。

段宜康說，他不會因為卓榮泰先前的放話心中有任何情緒，此刻需要的是成熟的共同承擔，對他來說，無論自己在黨內是多數還少數，他都不會改變自己的價值態度，會堅持應該堅持的價值。

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