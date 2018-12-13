蔡正元祝陳其邁當選黨主席 網笑：丁丁覺得酸酸的…

2018-12-13 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨黨主席補選在即，外界對於誰會出來接下黨主席大位議論紛紛，不少人拱高雄市選戰敗陣下來、人氣不跌反升的陳其邁擔起大任，連國民黨前立委蔡正元也在臉書上表態支持陳其邁出來，更說「祝福陳其邁當選民進黨主席，當仁不讓，東山再起」，網友則認為蔡正元「酸丁」意圖明顯！

國民黨籍前立委蔡正元今天傍晚於臉書上發文說，只要是政治人物，總會有失敗的時候，但他認為失敗後的態度非常重要。蔡正元的PO文寫到這裡，開始稱許陳其邁「敗選後不死纏爛打，還風度萬千」、「陳其邁搞一輩子政治，就是在這一次敗選後，表現令人讚賞」，認為陳其邁這次敗選，不但成功累積了自己的人望，更走出父親陳哲男貪污案的泥沼。

蔡正元說，只要陳其邁繼續維持這樣溫厚的本質，「不要爲了搞台獨，故意假裝極端和激烈」，直言陳會是「很強的民進黨主席」蔡正元也預祝陳其邁能夠東山再起，當選民進黨黨主席。

PO文被鄉民分享至PTT 後，網友紛紛笑猜「是不是在酸丁丁輸不起阿」、「酸丁拱邁好高招」、「酸丁啊，很明顯」、「 蔡正元真的很看不起輸不起的丁丁」、「全黨一起擊潰丁守中」、「丁守中：幹」。

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