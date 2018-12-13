鄭成光開第1槍 要求國民黨竹市主委呂學樟下台！

2018-12-13 13:47

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨新竹市資深黨籍市議員鄭成光今天開第一槍，率支持者和資深黨員到市黨部前抗議及丟雞蛋，抗議黨部主委呂學樟不顧程序正義，竟讓市長選舉期間挺非黨籍市長候選人的人加入國民黨或申請恢復黨籍，要求呂學樟下台，並宣示不會參與市黨部進行的市議會正副議長選舉初選或假投票，但強調會參與黨團召開的正副議長討論結果。

鄭成光此舉也獲得部分里長聲援，其中香山里國民黨員里長鄭國延也說，黨部如此亂搞，等於讓資深黨員都不用照規矩了，如果黨部執意如此，將號召資深國民黨員退出國民黨。

另新竹市農會理事長陳全桂也是資深國民黨員，也來聲援鄭成光，強調，這根本是黨部主委呂學樟一手遮天，對資深及守規矩的黨員根本不公平，如果呂學樟不下台，國民黨改革根本沒希望，國民黨也不會變好。

有意角逐市議會議長選舉的鄭成光提出質疑說，依照國民黨的地方公職人員選舉規定，黨員不得為非黨提名的候選人站台，但最近申請加入國民黨或想恢復黨籍的市議員在市長選舉期間根本沒有支持黨提名的市長候選人，結果現在選完了，選得不好，就想加入國民黨及恢復黨籍，這樣不是跟所有黨員說，選舉時想挺誰就挺誰，選後若選不好就可躲進國民黨來，這符合「程序正義」嗎？

鄭成光更質疑說，一般人想申請加入國民黨或恢復黨籍，至少要1個月到3個月，但這幾天宣佈加入國民黨的或想恢復黨籍的，都不到1個月，市黨部這麼快的速度核准這些人加入國民黨，不就是開方便大門，讓這些人進來後參與正副議長的選舉嗎？

鄭成光強調，他詢問過黨中央多次，黨中央的回覆都是，黨中央會依地方市議會黨團的決議請各地方黨部協助凝聚共識支持正副議長選舉，但至今市議會國民黨團都未召開會議，質疑市黨部凌駕黨團的意見，因此他決定不參與市黨部進行的黨內正副議長初選與假投票來表達抗議，但他會投入議長的選舉，呼籲黨員應重視程序正義，否則國民黨如何成為最大黨。

隨後鄭成光支持者也向市黨部丟雞蛋表達抗議，警方也立即蒐證，針對相關事證進行後續處理，才讓抗議行動落幕。

國民黨新竹市黨部主委呂學樟表示，這都是符合相關規定，也是按新辦法來處理，因此申請恢復黨籍都沒問題，而日前召開座談會也是多數黨籍市議員同意的結果，黨部是尊重多數黨籍市議員的決定來召開正副議長初選與假投票，當然是有效的決定，對鄭成光等人來抗議也覺得難以理解。

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