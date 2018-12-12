蔡正元狂貼37張韓冰照再洩三圍 網質疑：當事人同意嗎

2018-12-12 18:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長當選人韓國瑜大女兒韓冰在這次選戰期間爆紅，選後也依然吸引眾媒體注目。昨（11）日晚上國民黨前立委蔡正元突然在個人臉書上PO出37張韓冰美照及一條連結，點擊連結更驚見韓的三圍等個人資料，讓不少網友相當錯愕。

蔡正元昨日在臉書PO出37張韓冰的照片，表示是韓冰在加拿大時拍攝的業餘模特兒照片。只見照片中韓冰畫上歐美風格的特殊妝容，大走「黑暗風」，相當美艷。不過有眼尖網友發現，點進蔡正元臉書附上的連結後，竟然看到韓冰的身高、髮色甚至三圍等較私密的個人資料。

不少網友在蔡正元臉書下方留言，表示「真美！」、「超美超性感的」、「性感的嘴唇，謎樣的眼神」；不過也有不少網友質疑表示「（韓冰）有同意放嗎？」、「委員為何會有這些照片，有在平面媒體發表嗎？」、「韓冰希望你將照片改為有關高雄的」、「你很冒犯耶，這是別人的個資，你應該尊重，而不是去挖韓冰的照片來宣揚。瞧不起你這種人」、「很漂亮，但不適合出現在您的版面」、「看到傻眼，為啥會被Po？連三圍都有」。

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