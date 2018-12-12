中國稱吳寶春「正確認知」 反批「台獨勢力才是政治迫害」

2018-12-12 10:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣麵包師傅吳寶春聲明自己生於「中國台灣」引撻伐。國台辦發言人馬曉光今天表示，「綠營政客和台獨勢力的瘋狂圍攻才是政治迫害」，並批評「民進黨當局」毫無反省，一再企圖透過操作政治製造悲情、煽動對抗。

吳寶春與麵包新語西點集團合作，本月在上海展店，但遭中國網友抵制為「台獨麵包」。吳寶春前天為此發表聲明，稱自己生於「中國台灣」，支持「兩岸一家親」與「九二共識」，且以身為「中國人」為傲。一席言論受到台灣輿論撻伐，吳寶春昨天偕同準高雄市長韓國瑜出面說明，強調自己的專業是做麵包，想用麵包交朋友。

總統蔡英文昨也回應此事說，這反映出中國以政治扭曲經濟和貿易活動，當大家一次又一次看到有人在脅迫下說出標準化說詞，「台灣人都看得懂，這是政治壓迫」。而台灣人不會接受這樣的做法，世界也不會接受。

對此，馬曉光今天在國台辦例行記者會中回應說，兩岸同胞血脈相連，「台灣人也是中國人」，並重申「九二共識」是兩岸關係基礎。馬曉光說，吳師傅表達的是正確認知和正常感情，「綠營政客和台獨勢力的瘋狂圍攻才是政治扭曲、政治迫害」。

馬曉光並強調，這次事件再次說明，「民進黨當局」面對台灣民眾改善經濟民生、改善兩岸關係的迫切要求，「毫無反省之心」，更一再企圖透過政治操作來製造悲情、煽動對抗，又企圖轉移焦點、緩解壓力，「我想兩岸民眾不必隨之起舞」。

馬曉光表示，歡迎廣大台灣同胞到「大陸」實現更大更好的發展，深化兩岸經濟文化交流合作、促進心靈契合的政策沒有變，今後也會繼續做好。

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