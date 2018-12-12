姚人多臉書向柯P致歉 他酸「這篇文連小學生都不如」

2018-12-12 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕海基會副董事長姚人多擔任總統蔡英文文膽，並協助姚文智進行選戰操盤，不料選舉大敗，姚人多深夜在臉書發文，願針對選戰種種向柯文哲夫婦道歉，不過這篇道歉文卻被酸連小學生都不如。

針對姚人多深夜道歉文，臉書粉絲專頁「小聖蚊的治國日記」批評：「這篇道歉連小學生都不如」，粉絲團指出，通常我們在教小朋友道歉的時候，會有承認自己犯了什麼錯、當面向對方表示誠意、說明自己以後會怎麼改進、請求對方原諒等四個步驟，而這篇道歉文卻什麼都沒有做到。

在姚人多的文中寫道，「如果有」得罪的地方，那就代表根本不知道自己犯了什麼錯，要道歉就要說清楚是什麼地方要道歉；而如果道歉只是嘴巴說一說，不想看著對方，這樣人家不會感受到你是真心想要道歉，「同樣的，兄弟在大街潑糞叫人家萊爾，自己在臉書道歉，這是不被接受的。」

而這篇道歉也不說怎麼改進，「小聖蚊的治國日記」比喻，若弄壞別人玩具，就要把它修好或賠一個新的，並且保證以後不會再這樣做了，「而不是說我不會後悔這樣做，如果重來一次我還是要弄壞。」

完成前三步驟後，被道歉的人才能比較感受道歉人的誠意，理解並在乎他的痛苦，他才會願意原諒對方，「小聖蚊的治國日記」酸：「以上這些我想台灣大部分的小學生和家長都知道，但是我們的總統級文膽不知道，難怪這次選舉的結果會是這樣。」

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