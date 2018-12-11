民進黨主席人選 許智傑：盼協調產生最佳人選

2018-12-11 11:04

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨主席補選昨起開放登記至14日，台中市長林佳龍日前對民進黨主席選舉表達「沒有規劃，但勇於承擔」立場後，黨內也紛紛勸進，包括立委陳明文、蘇震清均認為「林佳龍是適合人選」；民進黨立委許智傑今也發言力挺林佳龍，強調「林佳龍非常優秀，是很好的人選」，但仍希望透過協調產生最佳人選。

許智傑表示，林佳龍相當優秀，若有強烈意願承擔黨主席，是位很好的人選，這次選舉民進黨大敗，陳其邁的感受最深，包括國民黨的「空戰」網軍，以及民進黨需加強的傾聽和同理心，若陳願意承擔，他也是樂觀其成，不過，他希望黨主席可以用協調產生最佳人選，大家一起捲起衣袖，繼續再拼。

此外，針對行政院長賴清德去留，許智傑指出，陳其邁喊話賴清德留下來，一起檢討、改進民進黨政府，從這二週賴清德和立委座談強調的民主萬歲和尊重公投結果，既然錯過辭職最佳時機，不如考慮留下來，調整政策方向，訂定台灣新願景、新方向，讓人民耳目一新，讓台灣邁向新希望。

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